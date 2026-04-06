PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall auf der L 98 zwischen Welling und Ochtendung.

Ochtendung, L 98 (ots)

Aktuell befinden sich die Polizei und der Rettungsdienst auf der L 98 zwischen Welling und Ochtendung im Einsatz. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Die L 98 ist aktuell in diesem Bereich voll gesperrt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 00:42

    POL-PDMY: Osterwochenende am Nürburgring: Zahlreiche Kontrollen für mehr Sicherheit

    Nürburgring / Region (ots) - Im Rahmen zweitägiger Schwerpunktkontrollen hat die Polizei rund um den Nürburgring verstärkt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt. Ziel der Einsätze war es, insbesondere Verstöße im Zusammenhang mit unzulässigen technischen Veränderungen, überhöhter Geschwindigkeit sowie dem Verursachen unnötigen Lärms zu ahnden. Im ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 21:16

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Adenau

    Adenau (ots) - Am 02.04.2026 kam es um ca. 19:25 Uhr in Adenau im Bereich des Blumengeschäftes Böder zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Transporter umfuhr rechtsseitig geparkte Fahrzeuge, als diesem ein Wohnmobil aus Richtung Nürburgring entgegenkam. Noch bevor der Transporter einscheren konnte, kam es zu einer Berührung der Außenspiegel, da das Wohnmobil nicht abbremste. Der Transporter hielt bei der ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 01:50

    POL-PDMY: Brand einer Holzhütte

    Eulgem (ots) - Am Donnerstag, 2. April 2026, gegen 00:21 Uhr wurde in Eulgem, In der Pfad, ein Vollbrand einer Hütte hinter einem Haus gemeldet. Anwohner haben das Feuer bemerkt und gemeldet. Durch die Feuerwehren konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Holzhütte wurde völlig zerstört. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache steht derzeit nicht fest. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Einsatz war die FFW Eulgem, Kaisersesch und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren