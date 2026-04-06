POL-PDMY: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall auf der L 98 zwischen Welling und Ochtendung.
Ochtendung, L 98 (ots)
Aktuell befinden sich die Polizei und der Rettungsdienst auf der L 98 zwischen Welling und Ochtendung im Einsatz. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Die L 98 ist aktuell in diesem Bereich voll gesperrt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.
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