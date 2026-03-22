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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrskontrolle mit Roller

Mendig (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026 gegen 13:00 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizei Mayen in der Ortslage Mendig, einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Rollerfahrer konnte sich zunächst der Verkehrskontrolle entziehen, wurde jedoch im Nachgang fußläufig in Mendig angetroffen und als verantwortlicher Fahrzeugführer identifiziert. Personen, welche durch das Fahrverhalten des Rollerfahrers gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Schumacher, POK
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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