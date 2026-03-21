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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zum Brand in der Seniorenresidenz Augustinum

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Nach ersten Ermittlungen kam es in einer Wohneinheit im 14. OG zu einer Brandentwicklung. Die genaue Ursache ist derzeit noch unbekannt. Durch die Brand- bzw. Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage aus. Eine Alarmierung sämtlicher Rettungskräfte folgte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Alle Bewohner der betroffenen Etagen wurden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem DRK, der Polizei und Mitarbeitern der Seniorenresidenz geordnet evakuiert.

Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt und mussten zum Teil ins Krankenhaus verbracht werden. Am Gebäude, speziell an der Wohneinheit, entstand hoher Gebäudeschaden, der aktuell noch nicht genau beziffert werden kann.

Die Aufräumarbeiten und Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Es waren ca. 50-60 Einsatzkräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-10357350

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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