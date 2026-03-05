PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Feuerwehreinsatz Industriegebiet Scheid, Niederzissen

Niederzissen, Industriegebiet Sched (ots)

Derzeit ist die Feuerwehr mit starken Kräften im Industriegebiet Niederzissen im Einsatz. Die Polizei ist mit Verkehs- bzw. Absperrmaßnahmen betraut. Nach Angaben der Feuerwehr ist es zu keinem Sachschaden gekommen; ob es zu Personenschäden gekommen ist, bedarf noch der Abklärung. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
PI Remagen
In der Wässerscheid 32
53424 Remagen

Telefon: 0242 93820

