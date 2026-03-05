POL-PDMY: Feuerwehreinsatz Industriegebiet Scheid, Niederzissen

Kollig (ots) - In der Nacht zum 04.03.2026 kam es in Kollig zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer frei zugänglichen Hofeinfahrt in der Straße "An den Linden" einen schwarzen Audi Q7. Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Nacht zum 04.03.2026 ...

