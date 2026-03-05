PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Audi Q7 in Kollig - Polizei bittet um Hinweise

Kollig (ots)

In der Nacht zum 04.03.2026 kam es in Kollig zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer frei zugänglichen Hofeinfahrt in der Straße "An den Linden" einen schwarzen Audi Q7.

Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Nacht zum 04.03.2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kollig wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter der Telefonnummer 02651 / 801-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Pressestelle

Telefon: 02651-801-302

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:25

    POL-PDMY: Mehrere Diebstähle aus Kfz - Zeugen gesucht

    Küttig - Gierschnach (ots) - In den frühen Morgenstunden des 03.03.2026, durchstreiften Diebe die Ortslagen Küttig und Gierschnach. In Küttig wurden 5 Fahrzeuge angegangen, in Gierschnach 4 Fahrzeuge. Die Täter probierten an zahlreichen Pkw die Türen zu öffnen. Bei unverschlossenen Kfz machten die Täter schließlich Tatbeute. Gestohlen wurden Geldbörsen, Schlüsselbunde, Dokumente und persönliche Gegenstände ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 21:09

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Frontalzusammenstoß zweier PKW

    Mayen, Koblenzer Straße (ots) - Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 18.20 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in Mayen zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeugführerinnen verletzt wurden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Cochem mit ihrem PKW die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:28

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Ochtendung, Im Bergfrieden (ots) - Am 02.03.2026, parkte im Zeitraum, von ca. 16:00 Uhr bis 16:50 Uhr, ein grauer Pkw, BMW, vor dem Anwesen der Hausnummer 2 a und wurde durch ein vorbeifahrendes, bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den hinterlassenen Sachschaden, in Höhe von ca. 2500.- EUR zu kümmern. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren