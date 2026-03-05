Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Audi Q7 in Kollig - Polizei bittet um Hinweise

Kollig (ots)

In der Nacht zum 04.03.2026 kam es in Kollig zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer frei zugänglichen Hofeinfahrt in der Straße "An den Linden" einen schwarzen Audi Q7.

Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Nacht zum 04.03.2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kollig wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter der Telefonnummer 02651 / 801-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell