Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Diebstähle aus Kfz - Zeugen gesucht

Küttig - Gierschnach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.03.2026, durchstreiften Diebe die Ortslagen Küttig und Gierschnach. In Küttig wurden 5 Fahrzeuge angegangen, in Gierschnach 4 Fahrzeuge. Die Täter probierten an zahlreichen Pkw die Türen zu öffnen. Bei unverschlossenen Kfz machten die Täter schließlich Tatbeute. Gestohlen wurden Geldbörsen, Schlüsselbunde, Dokumente und persönliche Gegenstände der jeweiligen Eigentümer. Die Fahrzeuge waren vor den Grundstücken, in Höfen oder unter Carports abgestellt gewesen.

Derzeit melden sich weitere geschädigte Personen im Nachgang bei der Polizei, so dass über die Gesamtschadenshöhe noch keine abschließenden Angaben gemacht werden können. Die Polizei Mayen konnte an verschiedenen Tatorten Spuren sichern, die derzeit kriminaltechnisch ausgewertet werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Mayen übernommen.

Zeugen oder weitere Geschädigte möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, im eigenen Interesse ihr Fahrzeug abschließen, wenn Sie es verlassen und keine Wertgegenstände im Kfz zurück zu lassen. Dies gilt auch, wenn die Fahrzeuge auf dem eigenen Grundstück abgestellt werden.

Zudem gehört es gem. § 14 Abs. 2 StVO zu den Sorgfaltspflichten eines Fahrzeugführers, sein Kraftfahrzeug gegen unbefugte Nutzung zu sichern. Ein nicht verschlossenes Kfz erleichtert die Tatgelegenheit zum Diebstahl, eine unzureichende Sicherung gegen unbefugte Nutzung kann erhebliche, haftungsrechtliche Folgen im Einzelfall nach sich ziehen.

Deshalb - geben Sie Tätern keine Chance - schließen Sie Ihr Kraftfahrzeug ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
-Armin Behrendt, EPHK-

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Das könnte Sie auch interessieren