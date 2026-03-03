Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Frontalzusammenstoß zweier PKW

Mayen, Koblenzer Straße (ots)

Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 18.20 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in Mayen zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeugführerinnen verletzt wurden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Cochem mit ihrem PKW die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Habsburgring im Stadtgebiet Mayen. Ausgangs einer Rechtskurve kam die Fahrzeugführerin, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW, welcher von einer 63-jährigen Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Vordereifel geführt wurde. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen.

Die Koblenzer Straße war zwischen den Einmündungen "Im Trinnel" und "Auf der Eich" für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und deren fachgerechten Beseitigung dauerte die Sperrung bis 21:00 Uhr an.

Neben der Polizei Mayen war der Rettungsdienst, die Feuerwehr und der Bauhof der Stadt Mayen im Einsatz.

Zeugen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

