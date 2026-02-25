PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Tödlicher Verkehrsunfall

Mayen-Kürrenberg, B258 in Fahrtrichtung Hirten (ots)

Am 24.02.2025, befuhr gegen 19:30 Uhr, ein 81-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel, mit seinem Pkw, Subaru, die B 258, aus Richtung Mayen-Kürrenberg kommend, in Fahrtrichtung Hirten.

Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr-Kürrenberg, ein Notarzt und DRK-Rettungskräfte waren schnell an der Unfallstelle. Beim Unfallhergang zog sich der Fahrzeugführer tödliche Verletzungen zu und wurde bereits an der Unfallstelle durch den Notarzt für tot erklärt.

Die B 258 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt, zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls herrschte dichter Nebel mit feuchten Fahrbahnverhältnissen. Eine Beteilungen anderer Verkehrsteilnehmer konnte ausgeschlossen werden, da der Unfall durch einen Zeugen beobachtet werden konnte. Die weiteren Ermittlungen, erfolgen im Laufe des heutigen Tages, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Armin Behrendt, EPHK

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

