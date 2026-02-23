Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kfz mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Mayen, Germanenstraße (ots)

Am 22.02.2026, kam es in der Zeit von ca. 18:40 Uhr bis 20:40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem weißen, Kleinbus, Marke: Nissan, NV200. Das Fahrzeug war in der Höhe der Hausnummer 32 parkend abgestellt worden. Das Kfz wurde durch bislang unbekannte Täter rund herum zerkratzt. Hierbei entstand ein hoher Sachschaden, in Höhe von ca. 5000.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

