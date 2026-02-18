PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bilanz über die Karnevalstage

Polizeiinspektion Mayen (ots)

Die närrische Zeit geht heute zu Ende, von Weiberdonnerstag bis Veilchendienstag gab es in der Stadt Mayen und deren Ortsteilen, der VG Münstermaifeld, VG Mendig und der VG Vordereifel zahlreiche Faschingsveranstaltungen und Karnevalszüge. Alle Events erfreuten sich trotz, teils widriger Wetterverhältnisse, über gute Zuschauer- und Teilnehmerzahlen. Sicherlich kam es auch zur Begehung von Straftaten, die sich im ganzen Dienstbezirk in ihrer Gesamtheit, als überschaubar bezeichnen lassen.

Es kam über die Karnevalstage zu insgesamt 18 Strafanzeigen und 1 Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit Karnevalsereignissen. Hierbei handelte es sich überwiegend um Körperverletzungsdelikte. Für einen Störer, der einem Platzverweis nicht nachkam und die Beamten noch lauthals beleidigte, endete die Nacht im Gewahrsam. Zudem wurden 2 Diebstähle verzeichnet.

Obwohl im Vorfeld in der Presse Alkoholkontrollen angekündigt waren, verloren 4 Fahrzeugführer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ihren Führerschein, 1 Fahrer handelte ordnungswidrig, was neben einem hohen Bußgeld ein Fahrverbot nach sich zieht.

In der Gesamtbetrachtung feierten die Menschen einen fast störungsfeien Karneval. Die Präsenz von Polizei, Ordnungsämtern trugen hierzu bei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

  • 18.02.2026 – 09:43

    POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Beteiligung von 2 Lkw und 1 PKW - Presse-Erstmeldung

    B 262, Mendig - Kottenheim (ots) - Soeben ereignete sich einen größerer Verkehrsunfall auf der B 262 zwischen der Anschlussstelle Mendig und Kottenheim. Bei dem Unfall sind 2 Lkw und ein Pkw beteiligt. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Die B 262 ist augenblicklich gesperrt. Wir bitten derzeit von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet. ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:45

    POL-PDMY: Betrugsversuch durch falsche Bankmitarbeiter

    VG Kaisersesch (ots) - Aktuell werden im Bereich der Verbandsgemeinde Kaisersesch gezielt ältere Menschen durch falsche Bankmitarbeiter angerufen. Den potenziellen Opfern wird dabei vorgegaukelt, dass eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Bankkonto stattgefunden habe. Die Opfer werden dann aufgefordert ihre Pinnummer anzugeben. Im Anschluss erscheint ein weiterer Täter um die Geldkarte bei den Opfern abzuholen. Bitte ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 03:23

    POL-PDMY: Körperverletzung mit Pfefferspray / Widerstand

    Cochem (ots) - Im Rahmen einer fast beendeten Karnevalsveranstaltung in einer Halle in Cochem, bekam ein Gast kein Bier mehr und wurde aus der Halle verwiesen. Vor der Halle kam es zu Provokationen und Gerangel mit einer Personengruppe. Aus dieser Gruppe heraus wurde der Verwiesene (22 Jahre) durch einen Schubser oder einen Tritt in den Rücken leicht verletzt. Ein Freund (24 Jahre) bemerkte das Gerangel und setzte ...

    mehr
