PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Illegale Müllablagerung

Cochem (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Sonntag kam es im Bereich von Cochem zu einer unerlaubten Ablagerung von Sperrmüll, sowie Hausmüll. Unbekannte entsorgten größere Mengen Abfall in der Endertstraße auf dem unteren öffentlichen Parkplatz an der L 98.

Die zuständigen Behörden wurden bereits über diesen Umstand informiert. Hierbei entstehen hohe Beseitigungskosten und dem Verursacher drohen hohe Bußgelder.

Da sich das Phänomen der illegalen Müllablagerung auf öffentlichen Flächen in letzter Zeit häuft, wird die Polizei die entsprechenden Örtlichkeiten verstärkt in die Bestreifung mit einbeziehen.

Hinweise auf den oder die Verursacher werden von der Polizei in Cochem über Telefon 02671-9840 oder E-Mail: picochem@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671-984-0
E-Mai: picochem@pilizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 17:34

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht Kaufland Parkplatz

    Mayen (ots) - Am Samstag, den 14.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein blaues Fahrzeug beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Mayen unter 02651 / 8010. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Telefon: ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 17:54

    POL-PDMY: Alkoholkontrollen an Weiberdonnerstag

    Cochem (ots) - An Weiberdonnerstag, 12. Februar 2026, führte die Polizei Cochem zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr Verkehrskontrollen durch. Es wurden 4 Fahrzeugführer mit Handy am Steuer festgestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Darüber hinaus entsprach ein Fahrzeug aufgrund technischer Mängel nicht den Vorschriften, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Erfreulicherweise konnten keine Verstöße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren