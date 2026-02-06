Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Aufbruch von mehreren Gartenhäusern des Obst- und Kleingartenverein Mayen

Mayen, St. Barbara-Straße (ots)

Wie der Polizei Mayen gestern angezeigt wurde, kam es im Zeitraum vom 31.01.2026, ca. 16:00 Uhr bis 05.02.2026, 17:30 Uhr, zum Aufbruch mehrerer Gartenhütten auf dem Gelände des Obst- und Kleingartenverein Mayen e.V.. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch eine Zugangstür des Gartengeländes und brachen vier Gartenhäuser auf. Die Diebe entwendeten Werkzeuge, Akkuschrauber, zwei elektrische Heizlüfter und einen portablen Gaskamin. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- EUR.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Diebesgut machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell