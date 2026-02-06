PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Aufbruch von mehreren Gartenhäusern des Obst- und Kleingartenverein Mayen

Mayen, St. Barbara-Straße (ots)

Wie der Polizei Mayen gestern angezeigt wurde, kam es im Zeitraum vom 31.01.2026, ca. 16:00 Uhr bis 05.02.2026, 17:30 Uhr, zum Aufbruch mehrerer Gartenhütten auf dem Gelände des Obst- und Kleingartenverein Mayen e.V.. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch eine Zugangstür des Gartengeländes und brachen vier Gartenhäuser auf. Die Diebe entwendeten Werkzeuge, Akkuschrauber, zwei elektrische Heizlüfter und einen portablen Gaskamin. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- EUR.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Diebesgut machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 08:53

    POL-PDMY: Diebstahlserie in der Eifel

    Eifel/ Cochem (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 04.02.26 auf Donnerstag, 05.02.26 wurden in der Eifel verschiedene Diebstahlsdelikte verübt. In den Ortschaften Wirfus, Zettingen und Eulgem wurden aus mehreren unverriegelten PKW Bargeld und in einem Fall eine Lautsprecherbox entwendet. Alle Fahrzeuge wurden durchwühlt. In Eulgem wurde aus einem Neubau elektrisches Werkzeug im Wert von ca. 1.000,- Euro gestohlen. Am ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 18:05

    POL-PDMY: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen

    Kaisersesch und Umfeld (ots) - In der Nacht vom 04.02.2026 auf den 05.02.2026 kam es in mehreren Ortschaften im Nahbereich von Kaisersesch zu Diebstählen aus zum Teil unverschlossen abgestellten Personenkraftwagen. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge durchwühlt, in einigen Fällen wurden Gegenstände und Bargeld entwendet. Die Polizeiinspektion Cochem rät, ihr Fahrzeug nicht unverschlossen abzustellen. Rückfragen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:48

    POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus in Kaifenheim

    Kaifenheim/ Cochem (ots) - Am Mittwoch, 04.02.26, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Kaifenheim ein. Der oder die Täter hebelten die Wohnhaustüre auf und gelangten so vermutlich in das Einfamilienwohnhaus. Es fanden sich aber auch Hebelmarken an einem Fenster. Die Räume und Schränke das Hauses wurden durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren