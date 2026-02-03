Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presse-Erstmeldung Verkehrsunfall L16/L106, Gem. Gevenich

Gevenich (ots)

Gegen 10:33 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit brennendem Fahrzeug an der Einmündung L16/L106 mitgeteilt. Derzeit laufen noch die Rettungs- und Löscharbeiten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Durch die Einsatzmaßnahmen kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen des Verkehrs auf den beiden genannten Straßen.

Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird zeitnah nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell