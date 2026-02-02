PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei Mayen bittet um Hinweise...

Mayen (ots)

In der Nacht vom 24.01. auf den 25.01.26 wurden am Friedhof in Münstermaifeld, Ortsteil Metternich mehrere Gräber beschädigt. Es wurden unter anderem mehrere Pflanzen herausgerissen, Grabschmuck entfernt und/oder zerstört. Die Polizeiinspektion Mayen bittet daher um Ihre Mithilfe. Sollten Sie Hinweise zu dem/den Täter/n oder der Tat geben können, wird um Mitteilung per Mail (pimayen.ermittlungen@polizei.rlp.de) oder Telefon (02651/801-0) gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

  • 02.02.2026 – 10:04

    POL-PDMY: Pedelec-/E-Bike-Kurse...

    Mayen (ots) - Die diesjährigen Pedelec-/E-Bike-Kurse finden auf dem Fahrradübungsplatz (Schützenplatz) in Mayen am Donnerstag, den 09. April von 09:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr, am Dienstag, den 23. Juni von 13:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr und am Dienstag, den 11. August von 09:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr statt. Neben einer kurzen technischen Einweisung werden ein Grundlagentraining sowie verschiedenste Fahrübungen durchgeführt, sodass der sichere Umgang und das sichere Fahren mit ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 12:42

    POL-PDMY: Presseerstmeldung über Feuerwehreinsatz in der Bergstraße in Remagen

    Remagen (ots) - Zur Zeit ist aufgrund von Rauchentwicklungen in zwei Häusern in der Bergstraße (Remagen) die Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Die Bergstraße wurde für den Einsatz der Feuerwehr gesperrt. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Remagen Telefon: ...

    mehr
