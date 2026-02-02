POL-PDMY: Polizei Mayen bittet um Hinweise...

Mayen (ots) - Die diesjährigen Pedelec-/E-Bike-Kurse finden auf dem Fahrradübungsplatz (Schützenplatz) in Mayen am Donnerstag, den 09. April von 09:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr, am Dienstag, den 23. Juni von 13:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr und am Dienstag, den 11. August von 09:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr statt. Neben einer kurzen technischen Einweisung werden ein Grundlagentraining sowie verschiedenste Fahrübungen durchgeführt, sodass der sichere Umgang und das sichere Fahren mit ...

