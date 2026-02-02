Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pedelec-/E-Bike-Kurse...

Mayen (ots)

Die diesjährigen Pedelec-/E-Bike-Kurse finden auf dem Fahrradübungsplatz (Schützenplatz) in Mayen am Donnerstag, den 09. April von 09:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr, am Dienstag, den 23. Juni von 13:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr und am Dienstag, den 11. August von 09:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr statt. Neben einer kurzen technischen Einweisung werden ein Grundlagentraining sowie verschiedenste Fahrübungen durchgeführt, sodass der sichere Umgang und das sichere Fahren mit dem Pedelec/E-Bike trainiert werden. Eine Anmeldung ist unter der E-Mail Adresse pimayen@polizei.rlp.de erforderlich. Bitte dabei das Datum des Kurses, an dem Sie teilnehmen möchten, Ihren Namen sowie eine Rückrufnummer angeben. Bei Rückfragen können Sie gerne unter der Nummer 02651-801265 anrufen. Mitzubringen sind ein eigener Helm und das E-Bike oder Pedelec. Der Kurs wird kostenlos durch die Polizei in Mayen in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Mayen-Koblenz durchgeführt. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. PK'in Tanja Lanz

