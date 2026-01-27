Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Mayen, Kolpingstraße (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 23.01.2026, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 27.01.2026, 17.30 Uhr, kam es in der Kolpingstraße in Mayen zu einer Sachbeschädigung an einem Firmenfahrzeug. Bislang unbekannte Täter beschädigten an dem dort geparkten PKW der Marke Dacia den rechten Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell