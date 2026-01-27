PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Mayen, Kolpingstraße (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 23.01.2026, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 27.01.2026, 17.30 Uhr, kam es in der Kolpingstraße in Mayen zu einer Sachbeschädigung an einem Firmenfahrzeug. Bislang unbekannte Täter beschädigten an dem dort geparkten PKW der Marke Dacia den rechten Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 08:59

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Mayen, Katzenberger Weg (ots) - Wie der Polizei Mayen, gestern angezeigt wurde, kam es bereits im Zeitraum vom 25.01.2025, ca. 17:00 Uhr bis zum 26.01.2026, 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in Höhe der Hausnummer 20, parkender, PKW, VW-Scirocco, wurde bei einem Parkvorgang durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 08:57

    POL-PDMY: Sachbeschädigung an Transporter - Zeugen gesucht

    Mayen, Bachstraße (ots) - Ein Fahrer eines Lieferwagens, Mercedes-Benz Sprinter, stellte sein Fahrzeug am vergangenen Wochenende, am 24.01.2026 gegen 16:00 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bachstraße ab. Als er am Folgetag, gegen 11:30 Uhr zu dem Abstellort seines Fahrzeuges zurückkehrte, stellte er fest, dass alle vier Fahrzeugreifen platt gestochen waren. Die bislang unbekannten Täter hinterließen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:37

    POL-PDMY: Sachbeschädigungen an mehreren PKW - Zeugen gesucht

    Ettringen (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es in der Ortslage Ettringen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Die Fahrzeuge wurden alle mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Im Nachtigallenweg wurden ein schwarzer, VW-Golf beschädigt, in der Kreuzstraße ein weißer PKW, Mitsubishi und ein weißer, BMW, X1 sDrive20i. An allen Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die derzeit noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren