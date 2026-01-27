POL-PDMY: Sachbeschädigung an Transporter - Zeugen gesucht
Mayen, Bachstraße (ots)
Ein Fahrer eines Lieferwagens, Mercedes-Benz Sprinter, stellte sein Fahrzeug am vergangenen Wochenende, am 24.01.2026 gegen 16:00 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bachstraße ab. Als er am Folgetag, gegen 11:30 Uhr zu dem Abstellort seines Fahrzeuges zurückkehrte, stellte er fest, dass alle vier Fahrzeugreifen platt gestochen waren. Die bislang unbekannten Täter hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 800.- EUR.
Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
