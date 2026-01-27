Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Transporter - Zeugen gesucht

Mayen, Bachstraße (ots)

Ein Fahrer eines Lieferwagens, Mercedes-Benz Sprinter, stellte sein Fahrzeug am vergangenen Wochenende, am 24.01.2026 gegen 16:00 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bachstraße ab. Als er am Folgetag, gegen 11:30 Uhr zu dem Abstellort seines Fahrzeuges zurückkehrte, stellte er fest, dass alle vier Fahrzeugreifen platt gestochen waren. Die bislang unbekannten Täter hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 800.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

