Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Strecke komplett gesperrt

Ochtendung, L 117 (ots)

Aktuell erfolgt auf der L 117 zwischen den Anschlussstellen der A 61 und der A 48 eine Unfallaufnahme. Die Strecke ist zur Zeit voll gesperrt, eine Person wurde bei dem Unfall verletzt. Weitere Informationen zum Unfallhergang und zur Unfallursache liegen derzeit noch nicht vor, wir bitten daher, von weiteren Fragen abzusehen. Es wird unverzüglich nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

