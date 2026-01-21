PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss

Polch, Gartenstraße (ots)

Am 20.01.2026, befuhr ein 32-jähriger Radfahrer die Gartenstraße in Polch, in Fahrtrichtung Dechant-Riegel-Straße. In Höhe einer Hofeinfahrt verlor der Radler die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte gegen einen, auf der linken Straßenseite parkenden Lieferwagen, Fiat Scudo. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Im Rahmen der Nacheile der Geschädigten und der eintreffenden Polizei, konnte der Fahrradfahrer im Nahbereich gestellt und ermittelt werden. Bei der Kontrolle der Person, stellte sich heraus, dass er unter leichtem Alkoholeinfluss stand. Zudem räumte er ein auch einen Joint geraucht zu haben. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren