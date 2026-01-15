PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schulwegsicherheit

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Im Rahmen einer routinemäßigen Schulwegkontrolle am Dienstagmorgen im Bereich der Schützenstraße/St.-Pius-Brücke/St.-Pius-Straße wurde eine besorgniserregend große Anzahl von Kindern und Jugendlichen festgestellt, die ihren Schulweg mit komplett unbeleuchteten Fahrrädern zurücklegten. Die Betroffenen mussten anschließend zu Fuß ihren Schulweg fortsetzen.

Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler appelliert an die Eltern, dass sie ihre Kinder mit einem verkehrssicheren Fahrrad zur Schule fahren lassen. Die vollständige Beleuchtung des Fahrrades und eine reflektierende Bekleidung der Kinder sind wichtig für die Verkehrssicherheit. Gerade die Elternschaft beschwert sich immer wieder über die Gefahren im Straßenverkehr an den Schulen. Hier könnte ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit selbstständig vorgenommen werden, um dieses Gefahrenpotential zu minimieren.

Die Kontrollen werden während der "dunklen Jahreszeit" aufgrund der jüngsten Erkenntnisse fortgesetzt.

In diesem Zusammenhang weisen wir erneut darauf hin, dass das Führen von sog. Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) im Öffentlichen Verkehrsraum erst ab einem Alter von 14 Jahren und mit gültigem Versicherungsschutz erlaubt ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
pibadneuenahr@polizei.rlp.de

Telefon: 0261-103-57399

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

