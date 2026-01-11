PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Straßenlaterne umgefahren
Verkehrsunfallflucht

POL-PDMY: Straßenlaterne umgefahren / Verkehrsunfallflucht
Remagen (ots)

Am Samstag wurde der Polizeiinspektion Remagen kurz nach 20.00 Uhr mitgeteilt, dass an der Einmündung Marktstraße/Alte Straße in Remagen eine Straßenlaterne umgefallen sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus ungeklärter Ursache gegen die Laterne fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Laterne auf den Gehweg und wurde zerstört. Im Anschluss flüchtete das verursachende Fahrzeug unerkannt von der Unfallstelle. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten an der Unfallstelle silbergraue Fahrzeugteile festgestellt werden. Diese gehören zu einem Toyota, vermutlich handelt es sich um das Modell "Corolla" (Baujahr 2004-2007). Da auf den offenen Kabeln der Laterne vermutlich noch Spannung war, wurde zur Absicherung die Feuerwehr der Stadt Remagen angefordert. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von möglichen Zeugen. Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug, zum Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang machen? Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Remagen, Tel. 02642-9382-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Remagen
Tel.: 02642-9382-0
PHK Gadsch

