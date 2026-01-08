PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Mayen, Koblenzer Straße (ots)

Am Mittwoch, 07.01.2026, in der Zeit zwischen 08.00 und 21.00 Uhr, wurde in der Koblenzer Straße in Mayen, ein, auf Höhe der Hausnummer 165 geparkter, schwarzer VW Passat, am linken Außenspiegel beschädigt. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizei in Mayen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

