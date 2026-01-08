POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf
Mayen, Koblenzer Straße (ots)
Am Mittwoch, 07.01.2026, in der Zeit zwischen 08.00 und 21.00 Uhr, wurde in der Koblenzer Straße in Mayen, ein, auf Höhe der Hausnummer 165 geparkter, schwarzer VW Passat, am linken Außenspiegel beschädigt. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizei in Mayen erbeten.
