Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht in der Kirchstraße in Kottenheim am 06.01.2026

Kottenheim (ots)

In der Kirchstraße in Kottenheim kam es am 06.01.2026 gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte hatte ihren Multivan ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug vermutlich von einem rangierenden PKW beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Mayen in Augenschein genommen und Spuren gesichert. Auch wurden Zeugen zu dem Geschehen befragt.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Mayen erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell