POL-PDMY: Wohnhausbrand

Eppenberg (ots)

Am Samstag, den 03.01.2025 kam es gegen 13:40 Uhr in der Ortslage Eppenberg zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus. Die Bewohner des Hauses konnten das Objekt unverletzt verlassen. Aufgrund der laufenden Löscharbeiten bleibt die Hauptstraße in Eppenberg bis auf Weiteres gesperrt. Es wird darum gebeten, die Ortslage großräumig zu umfahren, um den Einsatz der Feuerwehr nicht zu behindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671 984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

