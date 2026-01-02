PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Hinweise Wintersaison: Polizei und Ordnungsbehörden informieren!

Adenau,Hohe Acht,Arft (ots)

Am kommenden Wochenende ist bei aktueller Schneelage mit zahlreichen Besuchern in unserer Region, insbesondere in den Wintersportgebieten rund um die Hohe Acht, die Nürburg und in Arft zu rechnen. Für einen reibungslosen und sicheren Ablauf hier einige Hinweise:

Parken Sie Fahrzeuge nur auf öffentlichen Parkplätzen. Beparken Sie keine Verkehrswege, Wiesen- oder Waldflächen! Zum Freihalten von Rettungswegen und zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses müssen die Straßen sicher befahrbar bleiben. Hierzu wurden zusätzliche Halteverbote an der "Hohen Acht" und im Wintersportgebiet Arft eingerichtet. Ein gefahrloses Befahren der Straßen ist besonders für Rettungsfahrzeuge wichtig, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten. Fahren Sie stets vorsichtig und mit genügendem Sicherheitsabstand, sowie mit angepasster Geschwindigkeit. Beachten Sie bitte die Geschwindigkeitsbeschränkungen! Rechnen Sie mit Fußgängern auf der Fahrbahn! Achten Sie bitte auf die Natur, lassen Sie keine Abfälle im Wald und Flur zurück! Befahren sie keine verbotenen Wege!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
O. Reichert,PHK Polizeiinspektion Adenau Telefon: 02691-925-0
E-Mail: piadenau@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 15:01

    POL-PDMY: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Niederzissen (ots) - Am Vormittag des 30.12.2026 wurde der Polizei in Remagen eine Gefahrenstelle auf der L 111 zwischen Niederzissen und Oberzissen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass bisher unbekannte Täter einen Gullydeckel (Kanaleinlauf) am Fahrbahnrand herausgehoben und auf den Gehweg geworfen hatten. Danach entfernte sie die Warnbake einer sich in der Nähe befindenden Verkehrsinsel und steckten diese in ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 15:31

    POL-PDMY: Festnahme eines betrunkenen Holzdiebes auf frischer Tat

    Sinzig (ots) - Am Abend des 29.12.2025 wurde der Polizeiinspektion Remagen von einem Jäger eine verdächtige Wahrnehmung im Jagdrevier Sinzig-Franken gemeldet. Dieser konnte mittels Wärmebildkamera ein unbeleuchtetes Fahrzeug beobachten, welches über einen Waldweg an einen privaten Holzlagerplatz fuhr. Im weiteren Verlauf stieg eine Person aus und lud ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 22:16

    POL-PDMY: Umfangreiche Fahndung nach Verfolgungsfahrt

    Spessart (ots) - Am 28.12.2025 gegen 20:06 Uhr kam es im Bereich Spessart zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem ein Kleinwagen zuvor die polizeilichen Anhaltesignale zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle missachtete. Das Fahrzeug flüchtete einige Kilometer über unbefestigte Feld- und Waldwege, bis es schließlich aufgrund des unwegsamen Geländes die Fahrt im Bereich Wollscheid nicht mehr fortsetzen konnte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren