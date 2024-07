Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Kraftfahrzeug

Münstermaifeld (ots)

Am 28.07.2024 kam es in der Zeit von 16:50-17:25 Uhr in Münstermaifeld in der Keltenstraße zum Diebstahl eines Kraftfahrzeugs. Durch bislang unbekannte Täter wurde der schwarze Renault Clio mit den amtlichen Kennzeichen MYK-M 1067 entwendet. Der PKW wird mit original Schlüssel geführt.

Hinweise zu der Tat oder zum entwendeten Fahrzeug nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell