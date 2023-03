Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartendiebstahl

Adenau (ots)

Im Januar diesen Jahres wurde in Schuld an der Ahr, auf noch unbekannte Weise, eine EC-Karte mit PIN entwendet. Im Zeitraum vom 14.01. bis 01.02.2023 wurden mit dieser Karte insgesamt 25 mal, von dem bislang unbekannten Täter, im Bereich Adenau, im Kreis Euskirchen, dem Rhein-Sieg-Kreis, sowie in Luxemburg Bargeldabhebungen an Geldautomaten und Einkäufe in verschiedenen Geschäften getätigt. Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht die Polizei Adenau nun ein Bild des Tatverdächtigen. Wer Angaben zu der Person machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Adenau unter 02691-9250 in Verbindung zu setzen.

Beigefügt ein Lichtbild des Verdächtigen: Fahndung nach unbekanntem Täter: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/fahndung-nach-unbekanntem-taeter/

