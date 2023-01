Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrüche im Gewerbegebiet Cochem-Brauheck

Polizei Coichem (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 30. auf den 31.01.23 zunächst in einen Gewerbebetrieb in Cochem-Brauheck ein, um dort einen Gabelstapler zu entwenden. Anschließend verübte sie einen weiteren Einbruch in eine in der Nachbarschaft gelegene Firma, um aus einer Halle Kabeltrommeln (Kupferkabel) zu stehlen. Hierzu nutzten sie den zuvor gestohlenen Stapler. Der Stapler konnte dann auf dem Gelände einer Autolackiererei auf dem Hof vorgefunden werden. Auch hier sind die Täter gewaltsam eingedrungen. Die Täter dürften im illegalen Schrotthandel zugehörige sein und haben es auf den Kupfer abgesehen. Sie müssen bei der Tatausführung einen Transporter benutzt haben. Es dürften mehrere Personen an der Tatausführung beteiligt gewesen sein.

