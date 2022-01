Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Grundschule Hinter Burg in Mayen

Mayen (ots)

Bereits am Samstag den 08.01.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an der öffentlichen Grundschule Hinter Burg in Mayen. Unbekannte Täter rissen eine Vielzahl von Metallschienen von den Fenstern des Gebäudes, die den Rollläden als Führung dienen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Mayen.

