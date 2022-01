Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Graffiti an Kirche - Zeugen gesucht

Polch, Marktplatz (ots)

Am 13.01.22, gegen 21:00 h, wurde die Polizei Mayen über eine Sachbeschädigung durch Graffiti an der St. Stephanus Kirche in Kenntnis gesetzt. Ein bislang unbekannter Täter besprühte die Außenwände der Kirche mit schwarzer Farbe und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1000.- EUR. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die dem Täter eindeutig zuzuordnen sind. Diese werden derzeit kriminaltechnisch untersucht.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

