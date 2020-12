Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ettringen: Sachbeschädigung an Pkw- hoher Schaden

MayenMayen (ots)

In der Zeit vom Montagmorgen, dem 28.12.2020, bis zum Dienstagnachmittag parkte eine junge Frau ihren Pkw in der Kreuzstraße in Ettringen. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass nahezu die gesamte linke Fahrzeugseite verkratzt war. Offensichtlich wurde durch den Täter ein spitzer oder scharfkantiger Gegenstand hierzu verwendet. Es entstand ein hoher Sachschaden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Mayen unter der 02651/8010 entgegen.

