Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vermisstenfahndung

Bild-Infos

Download

Polizei Cochem (ots)

Seit dem 07.10.2020, ca. 16 Uhr wird die 38-jährige Judith Koenen aus Hambuch vermisst. Sie ist mit ihrem weißen VW Polo, amtl. Kennzeichen COC-JK 506 unterwegs. Es wird vermutet, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Sie ist ca. 175 cm groß, schlank, braune lange Haare, vermutlich zum Zopf gebunden, hat einen auffälligen Nasenring und an den Ohren sogenannte "Tunnel-Ohringe". Hinweise bitte an die PI Cochem oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

picochem@polizei.rlp.de

02671-984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell