Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Pkw

Mayen, Marktplatz (ots)

In der Nacht vom 10. auf 11.12.2019, wuchteten mehrere unbekannte Täter einen Klein-Pkw von einer Ausstellungsrampe auf dem Gelände des Weihnachtsmarkts. Das Fahrzeug sollte in einem Gewinnspiel als Hauptpreis verlost werden. Der Pkw wurde, mit dem Unterboden aufsitzend, auf der Ausstellungsrampe abgestellt. Derzeit wird überprüft wie hoch der Schaden an dem Kfz tatsächlich ist. Zeugen, die Angaben zu der bislang unbekannten Tätergruppe machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell