Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung mit zwei leicht verletzten Personen auf der B8 zwischen Hahner Stock und Arnshöfen ***Zeugen gesucht***

Arnshöfen (ots)

Am Freitag, dem 07.08.2026, um 17:42 Uhr, ereignete sich auf der B8 zwischen dem Hahner Stock und Arnshöfen eine Straßenverkehrsgefährdung. Ein PKW überholte im Kurvenbereich einen vorausfahrenden PKW - Kleinwagen; Farbe Weiß - trotz Gegenverkehrs. Der entgegenkommende PKW musste eine Gefahrenbremsung durchführen und in die rechte Fahrbahnbankette ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden PKW zu verhindern. Bei dem Einordnen des überholenden PKW stießen die beiden PKW mit den Außenspiegeln zusammen. Hierdurch wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand Sachschaden.

Der Fahrer/ die Fahrerin des weißen Kleinwagens und mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

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