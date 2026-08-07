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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Aktuelle Welle von Schockanrufen

Strüth und umliegende Orte (ots)

Derzeit kommt es in Strüth, aber auch in den Nachbargemeinden vermehrt zu sogenannten betrügerischen Schockanrufen. Hierbei wird vorgetäuscht, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Polizeibeamte fragen am Telefon niemals nach Bargeld, Wertgegenständen oder Vermögensverhältnissen und fordern Bürger auch nicht auf, Wertsachen an einen vermeintlich sicheren Ort zu übergeben. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und sich unter der bekannten Notrufnummer 110 oder bei der zuständigen Polizeidienststelle vergewissern. Zudem sollten insbesondere ältere Angehörige über diese Betrugsmasche informiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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