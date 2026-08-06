PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Hachenburg, L 288 (ots)

Die 32 jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die L 288 vermutlich aus Alpenrod kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Die Fahrerin erlag vor Ort ihren Verletzungen.

Die L 288 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen den Ortschaften Hachenburg und Alpenrod voll gesperrt.

Neben Einsatzkräften der Feuerwehr, Rettungsdienst und Straßenmeisterei, war ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 10:17

    POL-PDMT: Diez. Pkw-Fahrerin wiederholt unter Alkoholeinfluss

    Diez (ots) - Am Mittwoch, den 05. August, erhielt die Polizeiinspektion gegen 08:20 Uhr durch eine Zeugin den Hinweis, dass ihre Nachbarin, die aufgrund einer Trunkenheitsfahrt im März diesen Jahres ihre Fahrerlaubnis entzogen bekommen hatte, soeben mit ihrem Pkw von ihrer Wohnanschrift weggefahren sei. Das besagte Fahrzeug mitsamt der 67-jährigen Frau konnte kurz darauf durch eine Streife im Schläferweg angehalten und ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 15:05

    POL-PDMT: Anrufe von falschen Polizeibeamten im Bereich der PI Westerburg - WARNUNG

    Westerburg (ots) - Derzeit kommt es im Bereich der Polizeiinspektion Westerburg vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten, sog. Schockanrufe. In den bekannten Fällen geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und täuschen vor, dass die Tochter einen Verkehrsunfall habe. Im weiteren Verlauf solcher Betrugshandlungen wird meist Geld gefordert. Geben Sie am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren