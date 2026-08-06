Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Pkw-Fahrerin wiederholt unter Alkoholeinfluss

Diez (ots)

Am Mittwoch, den 05. August, erhielt die Polizeiinspektion gegen 08:20 Uhr durch eine Zeugin den Hinweis, dass ihre Nachbarin, die aufgrund einer Trunkenheitsfahrt im März diesen Jahres ihre Fahrerlaubnis entzogen bekommen hatte, soeben mit ihrem Pkw von ihrer Wohnanschrift weggefahren sei. Das besagte Fahrzeug mitsamt der 67-jährigen Frau konnte kurz darauf durch eine Streife im Schläferweg angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrerin stand auch dieses Mal unter Alkoholeinfluss: ein Test ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Aufgrund der Wiederholungstat wurde ihr nicht nur eine Blutprobe entnommen, sondern auch ihr Pkw sichergestellt.

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