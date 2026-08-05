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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Anrufe von falschen Polizeibeamten im Bereich der PI Westerburg - WARNUNG

Westerburg (ots)

Derzeit kommt es im Bereich der Polizeiinspektion Westerburg vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten, sog. Schockanrufe. In den bekannten Fällen geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und täuschen vor, dass die Tochter einen Verkehrsunfall habe. Im weiteren Verlauf solcher Betrugshandlungen wird meist Geld gefordert.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse sowie andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu. Übergeben oder überweisen Sie unbekannten Personen kein Geld. Wertsachen sollten ebenfalls nicht an unbekannte Personen übergeben werden.

Aufgrund von polizeilicher Präsenz und gefahrenabwehrrechtlicher Maßnahmen befinden sich aktuell Funkstreifenwagen im Einsatz. Kontaktieren Sie im Zweifel hiesige Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663 9805 0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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