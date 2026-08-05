Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressenachtragsmeldung zum Brand in Oelsberg

Oelsberg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Oelsberg breitete sich gegen 00:50 Uhr ein Brand im 2. OG aus. Die Bewohner der Wohnung bemerkten dies schnell alarmierten ihre Nachbarn. Es konnten alle das Haus verlassen und den Notruf wählen. Ein 16-Jähriger aus der VG Nastätten wurde durch den Brand leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Das Haus ist nunmehr unbewohnbar.

Die Feuerwehr sichert noch bis in den Morgen des 05.08.2026 das Brandobjekt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell