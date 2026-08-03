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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht am Sportpark

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026 zwischen 18:45 Uhr und 19:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Lohmühle" in Hachenburg auf Höhe des dortigen Sportparks. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte dort einen parkenden VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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