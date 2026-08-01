POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährung

Siershahn (ots) - Am 31.07.2026 gegen 16:20 Uhr kam es in der Bunzlauer Straße zum Brand in einer Gewerbeimmobilie. Es entstand Sachschaden vermutlich in Höhe von mehreren Millionen Euro durch den Brand und durch die Löscharbeiten. Der gesamte Gebäudekomplex in dem neben einer Bar auch ein Supermarkt und ein Gesundheitszentrum untergebracht sind ist hiervon ...

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