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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kleiner Hang- und Flächenbrand bei Steinefrenz

Steinefrenz (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026 gegen 13:35 Uhr kam es an der Kreisstraße 158, kurz vor der Einmündung zur Landesstraße 317 in der Gemarkung Steinefrenz zu einem kleineren Hang- und Flächenbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer vermutlich durch einen brennenden oder noch glimmenden Gegenstand ausgelöst, der aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen wurde. Infolge dessen geriet zunächst der Böschungsbereich sowie anschließend ein Teil eines bereits abgeernteten Feldes in Brand.

Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehr sowie die Unterstützung eines vor Ort befindlichen Landwirts konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert und der Brand zügig gelöscht werden. Dadurch konnte auch ein Übergreifen auf weitere landwirtschaftliche Flächen verhindert werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, insbesondere bei der derzeitigen trockenen Witterung keine brennenden oder glimmenden Gegenstände, wie beispielsweise Zigarettenkippen, aus Fahrzeugen zu werfen. Bereits kleinste Zündquellen können ausreichen, um Vegetationsbrände mit erheblichem Schaden auszulösen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
POK'in Humberg

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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