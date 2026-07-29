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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Feldes

Breiteunau (ots)

Am Mittwoch, dem 29.07.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Gemarkung Breitenau zum Brand eines Feldes. Auslöser für den Brand war ein technischer Defekt an einer Heuballenpresse. Diese geriet in Vollbrand wodurch auch mehrere Heuballen und das abgeerntete Feld in Brand gerieten. Auch Bäume eines angrenzenden Waldstückes gerieten in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Es waren ca. 170 Feuerwehrkräfte der umliegenden Wehren im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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