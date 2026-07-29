PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von E-Bikes aus Garagen

Rennerod (ots)

In den vergangenen Tagen wurde an zwei Örtlichkeiten in der Verbandsgemeinde Rennerod (Rennerod und Stein-Neukirch) der Diebstahl von E-Bike und Pedelec festgestellt. In beiden Fällen wurden die Räder aus der Garage entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten in der Bevölkerung Beobachtungen gemacht worden sein, bittet die Polizei um Nachricht unter 02663/9805-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 19:56

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht beim Jobcenter ***ZEUGEN GESUCHT***

    Westerburg (ots) - Am 28.07.2026 ereignete sich zwischen 09:50 Uhr und 12:50 Uhr auf dem Parkplatz des Jobcenters in Westerburg ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte dort einen parkenden Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 13:05

    POL-PDMT: Diebstahl von Grabschmuck

    Hüblingen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, dem 25.07.2026, bis zum Montag, dem 26.07.2026, kam es auf dem Friedhof von Hüblingen zum Diebstahl von Grabschmuck. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden die Geschädigten der betroffenen Grabstätten um Kontaktaufnahme mit der Polizei Westerburg ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 07:18

    POL-PDMT: Diez. Alkoholisierter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

    Diez (ots) - Am Montag, den 27. Juli, befuhr ein 64-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 12:25 Uhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 30 von Heistenbach in Richtung Diez. Im Einmündungsbereich zur Landesstraße 318 fuhr er, anstatt nach links oder rechts abzubiegen, gerade aus über die Fahrbahn und kollidierte auf der gegenüberliegenden Seite mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren