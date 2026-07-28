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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Grabschmuck

Hüblingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, dem 25.07.2026, bis zum Montag, dem 26.07.2026, kam es auf dem Friedhof von Hüblingen zum Diebstahl von Grabschmuck. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Des Weiteren werden die Geschädigten der betroffenen Grabstätten um Kontaktaufnahme mit der Polizei Westerburg ersucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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