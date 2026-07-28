PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Alkoholisierter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Diez (ots)

Am Montag, den 27. Juli, befuhr ein 64-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 12:25 Uhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 30 von Heistenbach in Richtung Diez. Im Einmündungsbereich zur Landesstraße 318 fuhr er, anstatt nach links oder rechts abzubiegen, gerade aus über die Fahrbahn und kollidierte auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Geländer. Anschließend entfernte sich der Mann zügig mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin konnte jedoch das Kennzeichen des Fahrzeugs erkennen und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Diez war nur wenige Minuten später an der Halteranschrift, wo sowohl der unfallbeschädigte Pkw wie auch dessen Fahrer angetroffen wurden. Bei dem 64-Jährigen wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 21:23

    POL-PDMT: Kamp-Bornhofen - Brand einer Deko-Kutsche

    Kamp-Bornhofen (ots) - Am späten Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in der Ortslage Kamp-Bornhofen zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Hierbei wurde durch unbekannte Täter ein Metallkorb, welcher mit Holzstücken befüllt war, auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Da sich der Metallkorb auf einer Deko-Holzkutsche befand, fing auch diese Feuer. Durch beherztes Eingreifen eines Hotelgastes konnte der Brand ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 13:40

    POL-PDMT: Nochern - Alleinbeteiligter Motorradfahrer stürzt

    Nochern (ots) - Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Motorradfahrer aus dem Main-Taunus-Kreis die K 85 aus Richtung Nochern kommend in Fahrtrichtung St. Goarshausen. Im Bereich der dortigen scharfen Rechtskurve verlor dieser die Kontrolle über das Motorrad, schlug mit der rechten Fahrzeugseite auf die Fahrbahn auf und rutschte nach links von der ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 07:35

    POL-PDMT: Hachenburg - Flucht nach Parkplatzunfall

    Hachenburg (ots) - Am Samstag, 25.07.2026, gegen 09:35 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hachenburger Saynstraße einen grauen Personenkraftwagen VW Golf, als dieser rückwärts gegen einen geparkten roten Fiat 500 stieß. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden und seine Regulierung zu kümmern. Der Zeuge wartete auf den geschädigten Fiat-Fahrer und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren