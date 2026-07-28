Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Alkoholisierter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Diez (ots)

Am Montag, den 27. Juli, befuhr ein 64-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 12:25 Uhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 30 von Heistenbach in Richtung Diez. Im Einmündungsbereich zur Landesstraße 318 fuhr er, anstatt nach links oder rechts abzubiegen, gerade aus über die Fahrbahn und kollidierte auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Geländer. Anschließend entfernte sich der Mann zügig mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin konnte jedoch das Kennzeichen des Fahrzeugs erkennen und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Diez war nur wenige Minuten später an der Halteranschrift, wo sowohl der unfallbeschädigte Pkw wie auch dessen Fahrer angetroffen wurden. Bei dem 64-Jährigen wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt.

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