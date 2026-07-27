Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kamp-Bornhofen - Brand einer Deko-Kutsche

Kamp-Bornhofen (ots)

Am späten Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in der Ortslage Kamp-Bornhofen zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Hierbei wurde durch unbekannte Täter ein Metallkorb, welcher mit Holzstücken befüllt war, auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Da sich der Metallkorb auf einer Deko-Holzkutsche befand, fing auch diese Feuer. Durch beherztes Eingreifen eines Hotelgastes konnte der Brand schnell gelöscht werden und ein Übergreifen auf die trockene Grünfläche und eine angrenzende Hecke weitestgehend verhindert werden. Durch den Brand entstand Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

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