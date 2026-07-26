POL-PDMT: Nochern - Alleinbeteiligter Motorradfahrer stürzt
Nochern (ots)
Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Motorradfahrer aus dem Main-Taunus-Kreis die K 85 aus Richtung Nochern kommend in Fahrtrichtung St. Goarshausen. Im Bereich der dortigen scharfen Rechtskurve verlor dieser die Kontrolle über das Motorrad, schlug mit der rechten Fahrzeugseite auf die Fahrbahn auf und rutschte nach links von der Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell