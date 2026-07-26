POL-PDMT: Nochern - Alleinbeteiligter Motorradfahrer stürzt

Winkelbach (ots) - Ein 40jähriger Dorfbewohner von Winkelbach stellte am Sonntag, 26.07.2026, gegen 02:40 Uhr auf dem Heimweg fest, dass seine Rüttelplatte nicht mehr auf seinem Grundstück, sondern auf der Fahrbahn stand. Sodann konnte er den 56jährigen Verdächtigen dabei beobachten, wie dieser versuchte, diese Rüttelplatte zu seinem in der Nähe abgestellten Anhängergespann zog. Nach Verständigung der Polizei ...

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