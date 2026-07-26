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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Flucht nach Parkplatzunfall

Hachenburg (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 09:35 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hachenburger Saynstraße einen grauen Personenkraftwagen VW Golf, als dieser rückwärts gegen einen geparkten roten Fiat 500 stieß. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden und seine Regulierung zu kümmern. Der Zeuge wartete auf den geschädigten Fiat-Fahrer und begab sich mit diesem zur nahen Polizeidienststelle, wo die Verkehrsunfallflucht protokolliert wurde. An dem Fiat war ein frischer Kratzer am touchierten Fahrzeugheck feststellbar. Durch die Zeugenangaben konnte der Fahrzeughalter ermittelt und zuhause angetroffen werden. Der 75jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Hachenburg gab an, keinen Anstoß bemerkt zu haben. An seinem Fahrzeug wurden mehrere Schäden festgestellt. Nur weil der Fremdschaden recht gering blieb, wurde sein Führerschein nicht sofort strafprozessrechtlich sichergestellt. Jedoch wird die Führerscheinstelle der Kreisverwaltung über die Feststellungen informiert, damit diese prüfen kann, ob der Beschuldigte seine Fahrerlaubnis behalten darf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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