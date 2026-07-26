POL-PDMT: Kroppach - verletzter Motorradfahrer
Kroppach (ots)
Am Freitag, 24.07.2026, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 19jähriger Motorradfahrer aus Siegen die Landstraße L265 aus Richtung Heimborn-Ehrlich kommend in Richtung Kroppach. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Fall und verletzte sich dabei leicht an der Schulter. Er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde beschädigt.
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